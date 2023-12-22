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Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ

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Алексей Данилов прокомментировал обстановку на фронте со стороны ВСУ.

В Киеве признали нехватку снарядов и средств поражения в Вооруженных силах Украины. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире местного "24 канала". Эксперт признал, что на фронте сложилась сложная обстановка из-за того, что армии не достает нужного количества боеприпасов.

Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего... обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что информационное агентство The Bloomberg сообщало читателям о том, что украинский министр по обороне Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза. Документ описал в тексте критическую нехватку боеприпасов у ВСУ. Чиновник добавил, что российские войска ежедневно используют в зоне боевых действий в три раза больше боеприпасов. 

В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы и Петербурга.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал

Теги: алексей данилов, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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