Алексей Данилов прокомментировал обстановку на фронте со стороны ВСУ.

В Киеве признали нехватку снарядов и средств поражения в Вооруженных силах Украины. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире местного "24 канала". Эксперт признал, что на фронте сложилась сложная обстановка из-за того, что армии не достает нужного количества боеприпасов.

Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего... обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что информационное агентство The Bloomberg сообщало читателям о том, что украинский министр по обороне Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза. Документ описал в тексте критическую нехватку боеприпасов у ВСУ. Чиновник добавил, что российские войска ежедневно используют в зоне боевых действий в три раза больше боеприпасов.

В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы и Петербурга.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал