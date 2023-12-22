В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы и Петербурга

Алексей Данилов прокомментировал слова Владимира Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал местным журналистам обещание, что демилитаризованная зона будет находиться на территории России. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире "Украинского радио". Эксперт прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что демилитаризованная зона в ходе специальной военной операции должна быть на удалении от нашей страны. По словам политика, это позволит властям обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов со стороны киевского режима.

Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Это будет точно территория РФ, а не Украины. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Гость шоу отметил, что продвижение санитарной зоны должно быть ответом цивилизованного мира на "преступления". Алексей Данилов добавил, что такое пространство будет организовано по "другим параллелям и меридианам", чем того бы хотели в Кремле.

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Фото и видео: YouTube / Українське радіо