Алексей Данилов добавил, что западные санкции работают против российской экономики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал канадские власти за задержки с военными поставками для армии киевского режима зенитно-ракетны комплексов NASAMS. Он рассказал иностранной прессе о гибели своего племянника. Трагедия произошла около линии фронта. В издании Globe and Mail пояснили, что Алексей Данилов сообщил о том, что трагедия зафиксирована 8 января. Юноша стал одним из тех, кто погиб за последние 53 недели, прошедшие с тех пор, как власти в Оттаве обещали приобрести NASAMS для ВСУ.

Это сложный вопрос. Если бы у Украины была эта противовоздушная система, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? Есть много людей, как мой племянник. У нас потери каждый день. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Глава СНБО Украины ответил на вопрос о причинах неудавшегося наступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада