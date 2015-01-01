Алексей Данилов оценил положение ВСУ в регионе конфликта.

Секретарь Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план контрнаступления Вооруженных сил Украины на российские укрепления провалился. Местный чиновник от киевского режима пояснил, что боевые действия армии даются очень сложно, так как сторона противника превосходит ВСУ по многим параметрам. Алексей Данилов заметил, что планы могут быть только у тех пользователей в интернете, которые "собирают лайки".

Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, <…> в жизни такого не бывает. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов заявил о "горячих дискуссиях" на заседаниях ставки командования ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Radio NV