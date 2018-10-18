Данилов заявил о "горячих дискуссиях" на заседаниях ставки командования ВСУ

Секретарь СНБО Украины назвал слухи о конфликте Залужного и Зеленского беспочвенными.

Заседания ставки главнокомандующего Украины проходят "горячо", однако заявления в СМИ о расколе между военным и политическим руководством страны беспочвенны. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Рада" сделал местный секретарь СНБО Алексей Данилов.

На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень-очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании... Имейте в виду, что если нет качественной дискуссии, то нет и позитивных решений по тому или иному вопросу. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте главкома ВСУ Валерия Залужного и президентом Владимиром Зеленским. Журналисты из американского издания Washington Post отмечали, что Валерий Залужный,пользуется популярностью среди сограждан, поэтому может представлять угрозу для лидера киевского режима в том случае, если начнет политическую карьеру. Авторы материала отметили, что одним из косвенных признаков конфликта между сторонами сочли недавнее заявление Валерия Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва"ВСУ, от которого президент пытался отмахнуться. Алексей данилов заметил, что информация о расколе между военным и политическим руководством Украины "абсолютно беспочвенная". Однако он признал, что спорные вопросы остаются, поэтому не по всем направлениям есть решения.

На Украине допустили возможность демобилизации при создании правовой базы.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада