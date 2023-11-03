На Украине допустили возможность демобилизации при создании правовой базы

Алексей Данилов рассказал о том, что требуется принять нормативные акты.

Киевский режим допускает возможность демобилизации граждан, но для этого нужно создать правовую базу. Соответствующее заявление в эфире местного проекта "Лига.нет" сделал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник рассказала о том, что в стране ситуация должна вылиться в нормативно-правовой акт, приказ верховного главнокомандующего или прочее официальное представление, которое отправится в аппарат СНБО от любого из "членов ставки".

Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

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Фото и видео: YouTube / LIGAnet