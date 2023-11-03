В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины

Алексей Данилов считает онлайн-сервис очень уязвимым.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки мессенджера Telegram как вредоносного приложения. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного проекта "Лига.нет". Эксперт полагает, что онлайн-ресурс используется не настоящими журналистами, а лишь агентами влияния, которые продвигают политизированные нарративы по заказу заинтересованных лиц.

Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Алексей Данилов не ответил на прямой ответ о том, планируют ли власти киевского режима запрещать использование мессенджера.

Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу.

Фото и видео: YouTube / LIGAnet