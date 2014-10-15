В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу

Алексей Данилов напомнил о поддержке, которую оказывает Вашингтон.

Американская сторона не против предоставления киевскому режиму оружейного ленд-лиза, а Вашингтон рассчитывает, что украинская сторона сможет воспользоваться этой возможностью до сентября следующего года. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук. Ранее в отношении представителя этого СМИ в России было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти и вражды. Спикер назвал это "юридическим" вопросом. Таким образом иностранный специалист ответил на вопрос ведущей о том, стоит ли Киеву надавить на США в плане предоставления ленд-лиза на вооружение.

США дают много помощи без оплаты. Не использую "бесплатно", я говорю без оплаты, это разные вещи. Возможно, когда придет время, нам нужно будет оформлять ленд-лиз. Давайте подождем. Как я понимаю, до сентября следующего года у нас есть опция. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что в конце июня 2023 года на официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой его призывают требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза. Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами Конгресса страны документ призван упростить оказание военной помощи.

На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук