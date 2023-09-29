Алексей Данилов призвал сограждан иметь средства для собственной защиты.

Украинские ласти считают, что каждый гражданин в стране должен иметь дома пулемет для того, чтобы чувствовать себя защищено. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук. Ранее в отношении представителя этого СМИ в России было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти и вражды.

Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что местный министр внутренних дел Игорь Клименко 23 июня заявил о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на его получение гражданскими лицами.

В Киеве посетовали, что никто не может объяснить понятие "победа Украины".

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук