Алексей Данилов оценил западную поддержку ВСУ.

Секретарь украинского Совета по национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посетовал на то, что никто из западных партнеров не может четко ответить на вопрос о том, что означает для них понятие "победа" киевского режима. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук. Ранее в отношении представителя этого СМ в России было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти и вражды.

Говорят: мы вас будем поддерживать до - потом словосочетание – "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения. А нам нужно понимать: они с нами идут до победы иди определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Алексей Данилов отметил, что украинские власти не могут пойти "на суррогат наподобие Будапештского меморандума", так как Киеву нужны юридически закрепленные гарантии безопасности для себя.

Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет плана на случай сокращения помощи США.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук