Алексей Данилов напомнил о больших потерях ВСУ в сражениях.

Власти киевского режима не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения американской финансовой помощи. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала PBS сделал украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, что Украина будет делать в том случае, если Вашингтон сократит свою поддержку для ВСУ.

Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б. У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями... Они говорят о помощи, а не о победе. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Глава СНБО Украины заявил, что третья мировая уже началась.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour