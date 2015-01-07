Секретарь СНБО заявил, что у Украины нет плана на случай сокращения помощи США

Власти киевского режима не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения американской финансовой помощи. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала PBS сделал украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, что Украина будет делать в том случае, если Вашингтон сократит свою поддержку для ВСУ.
Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б. У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями... Они говорят о помощи, а не о победе.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Глава СНБО Украины заявил, что третья мировая уже началась.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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