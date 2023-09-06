Глава СНБО Украины заявил, что третья мировая уже началась

Алексей Данилов рассказал о том, почему Украина должна войти в состав НАТО.

По словам секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова, раньше региональный конфликт шел в "гибридном" формате, но сейчас ведется "в активной фазе". На фоне этого иностранный чиновник призвал принять западных партнеров и союзников киевский режим в НАТО. Он добавил, что на текущий момент третья мировая война уже началась. Эксперт заметил, что Украина сможет усилить собой Североатлантический альянс.

Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что Москва выступает против этого развития событий, называя такой сценарий угрозой для себя. Глава государства Владимир Путин говорил о том, что членство Украины в блоке не повысит его безопасность, однако сделает мир более уязвимым и сформирует "дополнительное напряжение на международной арене".

На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин.

Фото и видео: YouTube / Open Ukraine