На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин

Алексей Данилов рассказал о нововведениях в призыве на службу в ВСУ.

Ограниченно годных граждан призывного возраста к военной службе могут мобилизовать в ряды Вооруженных мил Украины. В настоящее время в правительстве готовится соответствующие решение. Соответствующее заявление сделал местный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. Чиновник заметил, что иногда в те или иные части попадают украинцы с условной пригодностью к службе, так как у них есть некоторые недопонимания с командирами.

Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины 30 августа главой государства было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые могут быть приняты с 24 февраля 2022 года. Власти не исключают, что эти инциденты могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек.

Фото и видео: YouTube / ТСН