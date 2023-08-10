В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек

Алексей Данилов рассказал о сокращении списка и сложностях проверки.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью местному изданию "Украинская правда" о том, что в реестр олигархов киевский режим не внес ни одной фамилии, так как правительство не может проверить претендентов на соответствие критериям.

У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц в реестр олигархов - ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно пять фамилий. А на самом деле все гораздо сложнее. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что в 2021 году парламент (Верховная Рада) по инициативе главы государства Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО Украины будет принимать решение о признании человека олигархом, а также вести специальный реестр таких персон. В августе текущего года Алексей Данилов уведомил о том, что администрация занимается проверкой 86 бизнесменов. Сейчас чиновник заметил, что список претендентов уменьшился. Эта ситуация объясняется тем, что при действующей ситуации "сложно понимать, что произошло с теми или иными активами".

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Фото и видео: YouTube / Украинская правда