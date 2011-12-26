RTL: следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

Следствие разыскивает гражданку Украины, проживающую в Германии.

Следствиеустановило личность главной подозреваемой по уголовному делу о покушении на бывшего украинского олигарха и ныне гражданина Кипра Вадима Ермолаева. Во французском издании Le Figaro журналисты поделились с аудиторией полученными сведениями о том, что предполагаемой преступницей оказалась женщина. В результате ее подрывной деятельности серьезно пострадали близкие люди предпринимателя.

Выдан ордер на арест подозреваемого. Сегодня вечером (в четверг) в отношении него будет выдан красный ордер Интерпола. сообщение от полиции княжества

Около четырех дней полиция Княжества Монако и Франции искала человека в темной одежде и широкополой панаме, который ранее попал на кадры с уличных камер видеонаблюдения. Сейчас основным подозреваемым является гражданка Украины. Ей около 30 лет. Предположительно, женщина проживает постоянно на территории Германии. Ранее устройства видеонаблюдения зафиксировали человека в темном жилете и белых брюках, светлых кроссовках, который нес большую посылку к дому пострадавшего. Злоумышленник вошел в жилой дом на улице Преподобного Луи Фролла, затем оставил сверток у входа и вскоре покинул место преступления. Подозреваемую также заметили на записях камер возле дома Ермолаева за несколько дней до совершения злодеяния. Она могла заранее изучать распорядок семьи и выбирала наиболее подходящий момент. Не исключается участие в теракте СБУ.

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Фото: Telegram / SHOT