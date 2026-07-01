В МИД России оценили преступление, произошедшее против украинского бизнесмена в Европе.

Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых приручил. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что вопрос для Москвы заключается еще в том, кого именно западные представители вообще там насобирали и по какому принципу в региональном сообществе выдаются Вид на жительство (ВНЖ), а также гражданство. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ оценила недавний взрыв в Монако.

Они в ответственности - и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

напомним, что взрыв произошел в Монако в вечером в понедельник, 29 июня. По официальному заявлению местных властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор европейского княжества Стефан Тибо уведомил аудиторию о том, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен, олигарха по имени Вадим Ермолаев.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik