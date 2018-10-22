Захарова: НАТО и Киев хотят создать оружие для ударов по авиабазам России

В МИД России призвали Запад увидеть опасность горизонтальной эскалации конфликта из-за действий Украины.

Безрассудство руководства стран-членов НАТО и киевского режима в настоящее время дает российским военнослужащим основание для усиления своего внимания к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против нашего государства оружие. Соответствующий комментарий в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что недружественные страны планируют создать оружейные системы для ударов вглубь России.

Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли испытательного полигона для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что деструктивные последствия от подобных "краш-тестов" для киевского режима откровенно отвергаются стратегами из военного блока. В Москве же видят угрозу для дальнейшей, горизонтальной эскалации вооруженного конфликта.

Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры.

Фото: МИД России