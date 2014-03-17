Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"

Алексей Данилов дал характеристику гражданам России.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире YouTube-канала рассказал о том, что считает граждан России азиатами, а не европейскими представителями. Чиновник киевского режима подчеркнул, что россиянам якобы не присущи такие добродетели как взаимная помощь, а также уважение друг к другу.

Я спокойно отношусь к азиатам, однако они — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь Совбеза Украины назвал нереалистичным создание ядерного оружия в стране.

Фото и видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ

