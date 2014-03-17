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Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"

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Алексей Данилов дал характеристику гражданам России.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире YouTube-канала рассказал о том, что считает граждан России азиатами, а не европейскими представителями. Чиновник киевского режима подчеркнул, что россиянам якобы не присущи такие добродетели  как взаимная помощь, а также уважение друг к другу.

Я спокойно отношусь к азиатам, однако они — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь Совбеза Украины назвал нереалистичным создание ядерного оружия в стране.

Фото и видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ
 

Теги: азиа, алексей данилов, снбо украинф, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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