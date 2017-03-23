Алексей Данилов оценил проблемы страны в технологическом плане.

Производство ядерного оружия в силу технологической сложности является нереалистичной задачей для украинских властей в текущий момент. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны при киевском режиме Алексей Данилов. Эксперт подчеркнул, что отдельные страны коллективного Запада получали от своих международных союзников стратегический арсенал. При этом Данилов не может ответить на вопрос о том, произойдет ли такое решение в отношении Киева теперь. Он добавил, что у администрации остается ответственная, сложная и тяжелая работа.

То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим.Межконтинентальные ракеты, которые были - это сложная вещь. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что в январе 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский публично заявил о том, что для киевского режима было крупной ошибкой отказаться от собственного ядерного оружия в тот момент, когда распадался Советский Союз.

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Фото и видео: YouTube / Факти ICTV