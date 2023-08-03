В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

Алексей Данилов рассказал, что в "работе" участвовали представители СБУ.

Секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, которая была зафиксирована 17 июля. Иностранный специалист добавил, что киевский режим может без всяких "табу" применять собственное вооружение по атаке на российские цели. Однако ВСУ не может использовать натовские виды вооружения для осуществления таких задач.

Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители СБУ, принимавшие участие в первом и втором случае. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Чиновник полагает, что Киев добился "определенных достижений" в этом вопросе. В качестве примера Алексей Данилов упомянул репортаж CNN о создании Украиной морских дронов.

В СНБО Украины признали, что Киев наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада