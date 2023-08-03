Данилов: Украина не может наносить удары по территории РФ западным оружием

Алексей Данилов оценил работу ВСУ по противодействию Москве.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины признали, что киевский режим наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам. Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, который выступил в эфире местного телемарафона.

У нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Иностранный специалист подтвердил договоренности со странами коллективного Запада не использовать натовских вооружений по территории России. По словам эксперта, этот пункт важен для того, чтобы международных партнеров ВСУ не обвиняли в участии в боевых действиях в региональном конфликте. Однако данный запрет не распространяется на то оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс. По данным спикера, в вопросе использования собственного оружия у Киева нет никаких "табу".

Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада