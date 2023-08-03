Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

Алексей Данилов рассказал, что Запад не может ставить ВСУ никаких дедлайнов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире местного телемарафона о том, что у военнослужащих киевского режима отсутствует график контрнаступления. Эксперт добавил, что никто кроме властей страны не могут устанавливать такой график. Чиновник пояснил прессе, что те лица, которые пытаются вести разговоры о сроках атаки не понимают на самом деле, что такое представляют из себя боевые действия. В СНБО заметили, что обстановка зависит от сложных и тяжелых условий, а также других факторов.

Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика нет.... Так случилось, что была перегрета ситуация в отношении событий, происходящих на фронте. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению".

ФОто и видео: YouTube / TCH