Алексей Данилов рассказал о том, когда стоит ждать атаки ВСУ.

Киевский режим не обязан "перед кем-то отчитываться" по планируемому наступлению Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции.ИНостранный специалист заметил, что решение об атаке руководство страны примет в тот момент, когда будет все готово и появится "достаточное количество оружия". Соответствующее заявление в эфире программы "Говорит великий Львов" сделал местный секретарь Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Гость шоу уточнил, что в настоящее время некоторые западные державы задерживают свои поставки с военной техникой для ВСУ.

Пока не будут выполнены все подготовительные работы, не будет достаточного количества оружия, не будут проведены все учения, слаживание, никто не будет принимать такие решения. Мы будем действовать по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться. Алексей Данилов, секретарь СНбО Украины

Алексей Данилов добавил, что задержка в наступлении не связана с изменением позиции Киева, а только говорит о некоторых технических сложностях, которые для решения требуют дополнительного времени.

В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск.

Фото и видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ