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В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск

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В СНБО Украины рассказали о планах по городу АРтемовску

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире местного телеканала о том, что Вооруженные силы страны  "не собираются сдавать" город Артемовск даже при том условии, что он уже практически взят под контроль России.

Мы Артемовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров.

Фото и видео: YouTube / TCH

Теги: алексей данилов, артемовск, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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