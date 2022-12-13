В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск

В СНБО Украины рассказали о планах по городу АРтемовску

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире местного телеканала о том, что Вооруженные силы страны "не собираются сдавать" город Артемовск даже при том условии, что он уже практически взят под контроль России.

Мы Артемовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров.

Фото и видео: YouTube / TCH