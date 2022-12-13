В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров

Алексей Данилов рассказал о кампании по принуждению Украины согласиться на российские условия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона о том, что страны пытаются усадить киевский режим за стол переговоров "на условиях России", так как по этому процессу уже запущена большая кампания.

Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украниы

Напомним, что Москва неоднократно указывала на то, что готова к мирному урегулированию регионального конфликта, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с российской стороной. Президент Владимир Зеленский ранее на саммите G20 ("Большой двадцатки" сказал, что на Украине не будет никакого "Минска-3".

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Фото и видео: YouTube / TCH