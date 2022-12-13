СНБО Украины: Священники УПЦ являются "обменным фондом"

Священники канонической Украинской православной церкви, против которой сегодня на территории страны киевским режимом развернулось масштабное гонение, являются "обменным фондом". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "24 канал" сделал секретарь Совета по безопасности Украины Алексей Данилов. Чиновник пояснил, что в частности, это условие касается и наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.
Просто так возвращать мы не будем, я могу сказать, что это обменный фонд. Мы все, граждане, знаем, что представителей московского патриархата они с удовольствием меняют на наших военнопленных. И уже неоднократно происходили такие события, они не были публичными.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Данилов обещает удары по Крыму, если там появится Путин.
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