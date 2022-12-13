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СНБО Украины: Священники УПЦ являются "обменным фондом"

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Алексей Данилов уточнил, что обмен религиозных деятелей на военнопленных может быть не публичным.

Священники канонической Украинской православной церкви, против которой сегодня на территории страны киевским режимом развернулось масштабное гонение, являются "обменным фондом". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "24 канал" сделал секретарь Совета по безопасности Украины Алексей Данилов. Чиновник пояснил, что в частности, это условие касается и наместника Киево-Печерской лавры,  митрополита Павла.

Просто так возвращать мы не будем, я могу сказать, что это обменный фонд. Мы все, граждане, знаем, что представителей московского патриархата они с удовольствием меняют на наших военнопленных. И уже неоднократно происходили такие события, они не были публичными.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов обещает удары по Крыму, если там появится Путин.

Фото и видео: Политнавигатор

Теги: алексей данилов, военнопленные, всу, киево-печерская лавра, обмен пленными, свобода вероисповедания, снбо, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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