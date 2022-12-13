Данилов обещает удары по Крыму, если там появится Путин

Секретарь СНБО Украины до визита Путина в ДНР и Крым обещал, что по президенту РФ будет нанесен удар.

Украинские власти не будут ограничивать себя в ударах по российскому руководству на территории Крыма или других потерянных киевский режимом регионов. Соответствующее заявление секретарь Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов сделал в ходе интервью с местными журналистами с телеканала "1+1". Данное интервью записывалось еще до совершения официального рабочего визита президента Владимира Путины на полуостров и Донецкую народную республику. Украинский чиновник пообещал нанести ракетный удар по главе государства в том случае, если Путин приедет в Крым. Эксперт пояснил, что задачей для ВСУ является ликвидация всех "террористов", которые вторгнулись на территорию страны. В частности, речь идет и о Крыме.

Лицо, которое выдает себя за Путина – будет появляться в Крыму или нет, давайте посмотрим. Никаких ограничений у нас. Ни у кого не будет запрета на те или иные действия. Я в этом более, чем уверен. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

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Фото и видео: www.politnavigator.net