Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск

Алексей Данилов рассказал о том, что ВСУ может провести контрнаступление.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире местного телемарафона назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества Вооруженных сил Украины. Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники писало о том, что качество армии киевского режима ухудшилось за год проведения российской специальной военной операции из-за потери большого количества опытных солдат. В медиа заметили, что ряд украинских чиновников в настоящее время ставит под сомнение готовность властей к организации контранаступления в регионе сражений. Данилов пояснил, что то, что рассказывают эти иностранные журналисты, на самом деле не соответствуют действительности. Он признал, что определенные сложности фиксируются, так как ВСУ ведут противостояние уже на протяжении года.

Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. Фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру. Алексей Данилов, сектетарь СНБО Украины

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Фото и видео: YouTube / ТСН