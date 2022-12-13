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Глава СНБО Украины рассказал, кто разрушил СССР

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Алексей Данилов напомнил о стачке шахтеров 1984 года.

Глава Службы по безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, кто на самом деле разрушил СССР. В эфире местного телеканала чиновник объяснил, что именно украинские представители привели к распаду Советского Союза. Свое высказывание эксперт подкрепил заявлением о том, что в первой стачке рабочего персонала, которая произошла на территории страны в марте 1984 года, из 176 шахтеров украинскими гражданами были 94 человека. По версии Данилова, эти забастовки запустили процесс распада СССР.

Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна
 

Теги: алексей данилов, снбо, советский союз, ссср
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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