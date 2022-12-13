Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство

Алексей Данилов рассказал о стремлении захватить территории, которые Киев считает своими.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Мы-Украина" пригрозил развалить Россию как государство. По мнению иностранного чиновника, по результатам боевых действий в регионе киевский режим сможет уничтожить противника. Эксперт пояснил прессе, что украинские власти не собирается отдавать Москве те территории Донбасса и юго-востока страны, которые считают своими суверенными землями.

РФ будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Специалист пояснил, что уже летом 2023 года мировая общественность сможет увидеть "совсем другую картинку" на линии сопротивления и фронте, чем ту, которая наблюдается сейчас. Алексей Данилов призвал в этот период и смотреть, чья и где территория будет "после войны".

СНБО Украины: Российские войска планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна