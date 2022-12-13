СНБО Украины: Российские войска планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля

Алексей Данилов рассказал о готовности ВС РФ к новым нападениям на СВО.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Мы - Украина" рассказал журналистам о том, что Вооруженные силы России якобы планируют нанести по территории страны массированный ракетный удар 23 или 24 февраля. Чиновник добавил, что к этим сведениям гражданам следует относиться спокойно. Такое заявление эксперт сделал во время обсуждения подготовки министерством по обороны РФ дальнейших планов по СВО.

К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов проинформировал об объектах на территории России для ударов ВС Украины.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна