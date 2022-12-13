Данилов проинформировал об объектах на территории России для ударов ВС Украины

В СНБО Украины рассказали, что не получали никаких ограничений от США.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Алексей Данилов проинформировал местных журналистов об объектах на территории России, которые могут подвергнуться атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Чиновник пояснил, что киевский режим не получал никаких оговорок от Вашингтона относительно невозможности нападения западным вооружением по российской территории.

У нас нет никаких оговорок. Я не понимаю, откуда появляются такие данные. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Алексей Данилов подчеркнул, что если будет принято решение о таком ударе, то он будет нанесен "по военным объектам", которые имеют непосредственное отношения к фронтовым процессам. Он исключил атаку на критически значимую инфраструктуру РФ.

Данилов: ВС РФ могут начать масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля.

Фото и видео: YouTube / Радіо Свобода (запрещенная на территории РФ организация, которая прекратила деятельность в стране. Признана Минюстом России иностранным агентом).