В СНБО Украины рассказали, что войска России укрепляются у границ ДНР, ЛНР и на Запорожье.

Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое масштабное наступление в рамках СВО на Украине до 24 февраля 2023 года. Секретарь украинского Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов рассказал об этом местным журналистам из "Радио Свободы" (запрещенная на территории РФ организация, которая признана Минюстом РФ иностранным агентом и временно прекратившее свою деятельность в стране). Специалист киевского режима уточнил, что российские военнослужащие захотят продемонстрировать миру собственные новые достижения, которые будут приурочены к годовщине с момента начала проведения специальной военной операции в регионе конфликта.

Сейчас они готовятся к максимальной активизации. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Украинский чиновник добавил, что командование ВСУ прекрасно понимает, на каких именно участках ВС РФ могут "что-нибудь предпринять" В первую очередь, по словам Алексея Данилова, Москва стремится полностью выйти на государственные границы Донецкой и Луганской народных республик. Также фиксируется большое количество войск по Запорожскому направлению. На протяжении недели российские боевые подразделения там занимаются разведкой, узнают об оборонных возможностях противника.

Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / Радіо Свобода