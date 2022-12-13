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Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования украинского конфликта
Сегодня, 15:20
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Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования украинского конфликта

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По словам политика, европейские дипломаты передают послания украинским от Москвы с предложением о перемирии.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киеву предлагают разрешить конфликт по "корейскому сценарию". Об этом сообщили "РИА Новости". 

По словам политика, европейские дипломаты передают послания украинским от Москвы. В них сообщается, что Россия готова идти на уступку, но нужно зафиксировать  статус-кво, который есть на сегодня. 

Напомним, что корейский полуостров находится в состоянии войны, так как  Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а вот мирный договор так и не был заключен. 

Ранее на Piter.tv: Медведев отреагировал на отказ Киева от рождественского перемирия.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: киев, корейский сценарий, секретарь совета нацбезопасности и обороны, спецоперация, украинский конфликт
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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