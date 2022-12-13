Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования украинского конфликта

По словам политика, европейские дипломаты передают послания украинским от Москвы с предложением о перемирии.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киеву предлагают разрешить конфликт по "корейскому сценарию". Об этом сообщили "РИА Новости".

По словам политика, европейские дипломаты передают послания украинским от Москвы. В них сообщается, что Россия готова идти на уступку, но нужно зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.

Напомним, что корейский полуостров находится в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а вот мирный договор так и не был заключен.

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Фото: администрация Ленобласти