Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования украинского конфликта

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киеву предлагают разрешить конфликт по "корейскому сценарию". Об этом сообщили "РИА Новости".
По словам политика, европейские дипломаты передают послания украинским от Москвы. В них сообщается, что Россия готова идти на уступку, но нужно зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.
Напомним, что корейский полуостров находится в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а вот мирный договор так и не был заключен.
Ранее на Piter.tv: Медведев отреагировал на отказ Киева от рождественского перемирия.
Фото: администрация Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все