Медведев назвал «милосердием» приказ Путина прекратить огонь на Украине в Рождество

Приказ президента РФ Владимира Путина о перемирии на Украине в Рождество был проявлением "христианского милосердия". Об этом в своём telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства.
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России
Ему жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь. Медведев назвал "свиньями" украинское руководство, которое не имеет "никакой веры и врождённого чувства благодарности".
Ранее Piter.TV писал о заявлении Джо Байдена, согласно которому боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе.
Фото: kremlin.ru
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