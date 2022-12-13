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Медведев назвал «милосердием» приказ Путина прекратить огонь на Украине в Рождество
Сегодня, 11:05
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Медведев назвал «милосердием» приказ Путина прекратить огонь на Украине в Рождество

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Отказ Зеленского от перемирия заставил российских военных «спокойно выдохнуть».

Приказ президента РФ Владимира Путина о перемирии на Украине в Рождество был проявлением "христианского милосердия". Об этом в своём telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России

Ему жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь. Медведев назвал "свиньями" украинское руководство, которое не имеет "никакой веры и врождённого чувства благодарности".

Ранее Piter.TV писал о заявлении Джо Байдена, согласно которому боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе.

Фото: kremlin.ru

Теги: медведев, путин, сво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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