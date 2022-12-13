Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе

По мнению американского лидера, Запад должен сделать всё возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

Президент США Джо Байден отметил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. Об этом он заявил в четверг, 5 января, на заседании своего кабинета.

По мнению американского лидера, Запад должен сделать всё возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

Мы должны делать всё возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии. Россия не пытается замедлить темпы. Джо Байден, президент США

Накануне он обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы государств обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках западных "альянсов в Европе". Поддержка Украины будет расширена. Штаты пообещали предоставить ВСУ боевые машины пехоты Bradley, а немцы – БМП Marder. Также речь шла о системах ПВО.

Ранее Piter.TV писал, что Пентагон не видит признаков открытия "нового фронта" со стороны Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / The White House