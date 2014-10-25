NYT: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны

В США уточнили, что пока что стороны далеки от договоренностей по теме.

Последние несколько недель российская и украинская делегации активно обсуждали идею по формированию демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон регионального конфликта. Соответствующей информацией поделились западные журналисты из газеты The The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники. Эксперты уточнили в беседе со СМИ, что на указанных землях власть будет предоставлена гражданской администрации. Местные чиновники займутся управлением регионом по завершению там боевых действий. Не исключается, что в состав управленцев могут войти как российские, так и украинские представители. Однако на данный момент Москва и Киев далеки от подобного соглашения друг с другом.

В прессе уточнили, что участники мирных переговоров в Женеве допустили создание зоны свободной торговли на демилитаризованной территории. Согласно данным от авторов статьи в NYT, инвестиционные возможности региона, расположенного между Вооруженными силами России и Вооруженными силами Украины, по-прежнему остаются ограниченными даже при условии действия режима прекращения огня.

Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину.

Фото: pxhere.com