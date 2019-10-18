В СНБО прокомментировали скандал с аудиоразговором Порошенко и Путина.

На Украине заявили о мощной информационной агрессии России. Об этом в эфире телевизионной передачи "Право на власть" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник прокомментировал запись аудиоразговора Владимира Путина с петром Порошенко.

У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны...То, что мы сегодня наблюдаем — это один из элементов информационных войн Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Чиновник отметил, что многие не обращают внимание на информационные войны, хотя они являются мощным оружием. По словам спикера, Киеву тяжело бороться против "агрессии". Он уверен, что в рамках информвойны любые сведения начинают становиться "слоном, а не мухой".

В Кремле не слышали о записи якобы разговора Путина и Порошенко.