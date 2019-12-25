Дебошир в электричке Оредеж — Петербург получил два уголовных дела

Пассажир из Ленобласти устроил скандал в поезде и применил перцовый баллончик

В конце ноября на маршруте электрички Оредеж — Санкт-Петербург пассажир проявил агрессию в отношении других людей в вагоне. Он оскорбил одну из женщин и нанёс удар по её лицу.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам транспортной безопасности. Он достал перцовый баллончик и распылил его в их сторону.

По итогам произошедшего в отношении пассажира возбуждены два уголовных дела. Ему вменяют хулиганские действия с применением насилия на железнодорожном транспорте и хулиганство с использованием предмета, выполняющего роль оружия.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания обвиняемого установлен до 5 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что приговор за аферы при изучении лекарства от рака вынесен судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV