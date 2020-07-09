В Кремле не слышали о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады обнародовал "аудиоразговор Петра Порошенко и Владимира Путина".

В Кремле не слышали о записи якобы разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, которые опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, с публикацией в Кремле не знакомы.

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады обнародовал "аудиоразговор Петра Порошенко и Владимира Путина". Андрей Деркач объяснил местному телеканалу "112. Украина", что получил запись переговоров между украинским и российским политиками, которые произошли 30 апреля 2016 года. Стороны обсуждали минские соглашения по Донбассу и вопрос того, как Порошенко работает на посту главы государства.

Видео: YouTube / 112 Украина