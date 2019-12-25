Депутат Рады обнародовал "разговор Порошенко и Путина"

По словам Андрея Деркача, политики обсуждали минскую встречу, касающуюся Донбасса.

Внефракционный депутат Верховной Рады обнародовал "аудиоразговор Петра Порошенко и Владимира Путина". Андрей Деркач объяснил местному телеканалу "112. Украина", что получил запись переговоров между украинским и российским политиками, которые произошли 30 апреля 2016 года. Стороны обсуждали минские соглашения по Донбассу и вопрос того, как Порошенко работает на посту главы государства.

Эти записи нам передали журналисты – расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы Андрей Деркач, депутат Верховной Рады

На записи человек, с голосом, напоминающим Порошенко, говорит собеседнику о том, что следует более конструктивно подходить к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске. Он добавил, что с заседания не следует "выходить с пустыми руками". Он заявил, что надеется на конкретный результат. Спикер также согласился подумать над экономическими перспективами, связанными с Россией.

Порошенко разбил камеру киевских журналистов.