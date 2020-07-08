Порошенко разбил камеру киевских журналистов

Политик толкнул оператора около здания Печерского суда.

Петр Порошенко разбил камеру журналистов. Об этом рассказали местные корреспонденты в аккаунте издания "Наш Киев" на Facebook. В социальных сетях распространяется ролик, на котором бывший президент Украины толкнул оператора рукой. При этом политик повредил технику.

Инцидент произошел около Печерского суда в Киеве. На заседании должна были быть избрана мера пресечения для экс-главы государства. На кадрах видно, что сначала петр Порошенко жмет руки собравшимся сторонникам и приветствует их.

Напомним, что бывшему украинскому пограничнику предъявлено обвинение в незаконной переправке семьи петра Порошенко и самого политика через границу в 2018 году. Подозреваемые якобы направились отдыхать на Мальдивы.

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