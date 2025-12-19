Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей

По ее словам, устанавливать камеры можно только с согласия управляющей компании дома и всех жильцов.

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, что грозит за установку видеокамер в подъезде жилого дома без согласия соседей. Об этом она заявила "РИА Новости".

По словам эксперта, если установленная камера направлена на двери соседей, то за этим может последовать уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Нечаева уточнила, что в таком случае грозит человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Юрист подчеркнула, что устанавливать камеры можно только с согласия управляющей компании дома и всех жильцов. Кроме того, решение об установке принимается на общем собрании собственников. Она также напомнила про административные штрафы за незаконную установку камер в доме. Размер штрафа составляет от 6 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени наказания.

Фото: pxhere.com