Эксперт ЖКХ объяснил, как правильно оформить заявку на сбивание сосулек

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как правильно оформить заявку на сбивание сосулек. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам общественного деятеля, для устранения сосулек, свисающих с жилых домов, следует обратиться в управляющую компанию ЖК, на доме которой они висят. Бондарь отметил, что заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону, указанному в платежках. Кроме того, можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу.

Также эксперт добавил, что если на сосульки обратил внимание человек, который не живет в этом доме, он может сообщить о ней через приложение региональных служб, указав местоположение дома и добавив фотографии. Специалист посоветовал использовать в заявке фразу "возможна угроза жизни и здоровью людей", чтобы ускорить решение проблемы.

