Авиаэксперт раскритиковал идею о едином размере багажа для всех

Роман Гусаров объяснил, почему предложение Госдумы не поможет решить проблему пассажиров.

Установка единого размера ручной клади для всех авиакомпаний не скажется на повышении качества удобства для пассажиров. Такое мнение высказал в комментарии журналистам телеканала "360.ru" авиаэксперт, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров. Эксперт напомнил, что багаж в салоне воздушного судна размещается на специальных полках, размеры которых кардинально различаются в зависимости от модели самолета. Известно, что больших дальнемагистральных лайнерах эти отсеки по размеру вместительнее, чем на региональных бортах, где багажные полки — очень маленькие. Ранее установить одинаковый размер ручной клади предложила первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Парламентарий из нижней палаты считает, что для удобства граждан размер "не должен зависеть от каких-либо факторов, в том числе от модели самолета".

Подобные инициативы возникают периодически. На мой взгляд, таким образом решить проблему не получится. Потому что не просто так ведь речь идет о том, что используются разные модели самолетов. Роман Гусаров, эксперт

Аналитик уточнил, что если на территории страны власти примут единый стандарт, который не будет учитывать эти различия, то появится еще одна проблема, связанная с тем, что багаж пассажиров не поместится на полки. В этом случае человек не сможет улететь по маршруту. Роман Гусаров добавил, что если бы проблему с багажом можно было бы решить единым размером для всех, то такое решение уже давно было бы принято правительством.

Фото: Piter.tv