В Петербурге могут начать следить за всей проезжей частью

Контроль на выделенных полосах в России планируют существенно расширить.

В Совете Федерации выступили с инициативой расширить зону действия дорожных камер на участках с выделенными полосами для общественного транспорта, чтобы фиксировать нарушения правил дорожного движения по всей ширине проезжей части. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Подготовленный законопроект уже направлен в правительство Российской Федерации для получения официального отзыва. Согласно документу, предлагается внести изменения в федеральный закон о дорожной деятельности. Из текста нормы планируется исключить формулировку, ограничивающую использование камер только контролем соблюдения правил движения на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующие ограничения не позволяют в полной мере использовать технические средства фиксации для повышения безопасности. Расширение функционала камер, по мнению авторов инициативы, даст возможность регистрировать нарушения правил дорожного движения не только на полосе для общественного транспорта, но и на соседних полосах движения.

В Совете Федерации считают, что предлагаемые изменения позволят повысить уровень дисциплины водителей и снизить аварийность на дорогах с выделенными полосами за счет более полного и объективного контроля за соблюдением ПДД.

Фото: Piter.tv