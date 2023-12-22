Захарова: МИД сочтет агрессией любое посягательство на российские активы

МИД РФ сочтет агрессией любое посягательство на замороженные Западом российские активы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, подобные действия будут расцениваться как "воровство и желание пополнить собственные карманы". Захарова добавила, что это может также привести к эскалации экономической агрессии и гибридной войне против России.
Ранее Захарова заявила, что ответственные за теракт в Белгороде понесут неотвратимое наказание.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все