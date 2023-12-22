По словам дипломата, СК РФ начал "тщательное расследование преступлений киевской хунты".

Ответственные за теракт в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет об инциденте, произошедшем 12 мая. В результате попадания осколков украинской ракеты был обрушен подъезд жилого дома. Сообщалось о нескольких погибших. По словам Захаровой, СК РФ начал "тщательное расследование преступлений киевской хунты".

Все виновные в этой и других террористических атаках на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание за преступления против мирного населения. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что никакие вооружения не спасут от краха режим Зеленского.

Видео: МИД России