Захарова: никакие вооружения не спасут от краха режим Зеленского

В МИД РФ оценили военную помощи США для ВСУ.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что никакие вооружения не спасут от краха режим украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что усилия международных союзников по спасению киевских властей за счет наращивания вооруженных поставок для ВСУ обречены на провал, а вся боевая натовская техника будет уничтожена в зоне проведения специальной военной операции.

Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим Зеленского.. Вся военная техника, поставленная на Украину будет уничтожена. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: заявление Блинкена об Украине невозможно слушать.

Фото и видео: МИД России