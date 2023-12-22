Захарова: заявление Блинкена об Украине невозможно слушать

В МИД РФ прокомментировали слова главы Госдепа США об условиях для начала переговоров между Киевом и Москвой.

Официальные высказывания американского государственного секретаря Энтони Блинкена о выборах на территории Украины выглядят как глумление над народом страны, поэтому их просто невозможно спокойно слушать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ подчеркнули, что речь идет даже не просто о грубейшем попрании суверенитета и демократических ценностей.

Он сказал: "Выборы на Украине состоятся, когда украинцы согласятся, что условия позволяют". Хочется спросить: всегда теперь так будет? То есть неважно, что в конституции будет прописано, неважно, что будет в законах зафиксировано. Просто некие граждане некой страны должны сами почувствовать, позволяют ли условия проводить выборы или не позволяют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Это паноптикум". Захарова о программе визита Блинкена в Киев.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik